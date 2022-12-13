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Аргентина - Хорватия. Онлайн

В Катаре определяется первый финалист чемпионата мира по футболу

Аргентина - Хорватия. Онлайн
Фото: ЕРА/ТАСС

Стартовые составы команд

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Эндо Фернандес, Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич, Марсело Брозович, Матео Ковачич, Марио Пашалич, Андрей Крамарич, Иван Перишич.

Тот, кто выиграет в сегодняшнем матче, в финале встретится с победителем пары Франция - Марокко. Проигравшие, соответственно, сыграют друг с другом в противостоянии за бронзу

Начало встречи - 22:00 по московскому времени!

Сегодня пройдет первый матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Играют сборные Аргентины и Хорватии

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