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Лыжник Большунов и фигуристка Щербакова признаны лучшими спортсменами 2022 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в номинации "Спортсмен года" Национальной спортивной премии, которая проходит в среду во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

На зимней Олимпиаде в Пекине Большунов выиграл три золотые медали в скиатлоне, эстафете и гонке на 50 км. Также в Пекине Большунов выиграл серебро в классической гонке на 15 км и бронзу в командном спринте.

В номинации "Спортсменка года" победила фигуристка Анна Щербакова, которая на ОИ-2022 в Пекине выиграла золото в одиночном катании.

Александр Большунов Анна Щербакова
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