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Пост Месси в инстаграме о победе на ЧМ 2022 набрал рекордное число лайков

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Публикация капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) о победе сборной Аргентины на Чемпионате мира 2022 года набрал рекордное количество лайков, став самым популярным в этой соцсети, сообщает во вторник Sky Sports.

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На данный момент пост Месси с фотографиями празднующих футболистов сборной Аргентины набрал уже 57,4 млн лайков. Предыдущий держатель рекорда, фото обыкновенного яйца на белом фоне в аккаунте world_record_egg, набрал всего 56,2 млн лайков.

"Чемпионы мира! Я так много об этом мечтал, я так сильно этого хотел, что мне все еще не верится", - говорит Месси в подписи к фотографиям. Он благодарит свою семью и всех, кто поддерживал команду, а также отмечает, что это заслуга всей сборной, а не отдельных личностей.

В воскресенье на стадионе "Лусаил" в Катаре прошел финальный матч ЧМ 2022 между сборными Франции и Аргентины. Команды сыграли вничью в основное время, но Аргентине удалось одержать победу в серии пенальти.

Аргентинцы празднуют победу сборной на ЧМ-2022

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Аргентина Лионель Месси
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