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Месси посвятил Марадоне триумф Аргентины на ЧМ-2022

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси посвятил Диего Марадоне выигрыш национальной командой чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Этот Кубок, который мы выиграли, посвящается всем тем, кто не добился этого на предыдущих чемпионатах мира, в которых мы играли - например, в 2014 году в Бразилии (тогда аргентинцы стали серебряными призерами – ИФ)", - написал Месси в соцсетях.

"Это также для Диего (Марадоны), который подбадривал нас с небес", - добавил Месси.

18 декабря Аргентина в финале ЧМ по пенальти победила Францию и стала трехкратным чемпионом мира. До этого аргентинцы выигрывал ЧМ в 1978 и 1986 годы. Марадона, ушедший из жизни в 2020 году, в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году.

Аргентинцы празднуют победу сборной на ЧМ-2022

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хоккей Лионель Месси Диего Марадона
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