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Криштиану Роналду-младший вслед за отцом покинул МЮ и вернулся в "Реал"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сын португальского нападающего Криштиану Роналду покинул академию английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

Криштиану Роналду-младший, которому сейчас 12 лет, вернулся в юношеский состав мадридского "Реала", где ранее, как и в МЮ, играл его отец. Сам сын футболиста сборной Португалии отличился в системе "Реала" высокой результативностью, забив в команде мадридского клуба одного из возрастов свыше 50 голов в 20 матчах.

Что касается Криштиану Роналду-старшего, он покинул МЮ в декабре этого года после резких высказываний в адрес руководства клуба. Сообщалось, что он перейдет в саудовский клуб "Аль-Наср".

футбол Криштиану Роналду
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