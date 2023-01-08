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Российский дебютант НХЛ оформил хет-трик и принес победу "Коламбусу"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - "Коламбус" одержал победу над "Каролиной" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи, победитель которой определился в серии буллитов, 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу "Коламбуса".

Лучшим игроком матча признан российский нападающий Кирилл Марченко, забросивший в основное время три гола. Также он реализовал свой бросок в серии буллитов.

Для 22-летнего форварда это дебютный сезон в НХЛ. Он провел 15 матчей, в которых стал автором восьми голов. Хет-трик в матче с "Каролиной" - первый для россиянина в карьере в НХЛ.

Карьеру на взрослом уровне Марченко начал в 2018 году в ханты-мансийской "Югре", где провел два гола. После этого провел несколько сезонов в петербургском СКА. В 2022 году также был задействован в команде Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Кливленд Монстерз", являющейся фарм-клубом "Коламбуса".

хоккей НХЛ Кирилл Марченко
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