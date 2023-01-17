Российский футболист Сычевой отказался от предложения "Црвены Звезды"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России Владимир Сычевой заявил, что получал предложение о контракте с сербским футбольным клубом "Црвена Звезда".

"Да, такой вариант действительно был. Звонили моим агентам и мне лично. Сначала у меня было желание перейти туда. Но потом решил для себя, что мне пока еще хочется поиграть в России", - приводит слова 26-летнего Сычевого "Спорт-Экспресс".

В нынешнее межсезонье Сычевой перешел в самарские "Крылья Советов" их "Оренбурга". Сезон-2022/23 – дебютный для футболиста в РПЛ. В 15 матчах чемпионата он забил 14 мячей и вместе со спартаковцем Квинси Промесом делит лидерство в списке лучших бомбардиров РПЛ.