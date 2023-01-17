РФС получил полный текст решения CAS по апелляции 9 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз получил полный текст вердикта Спортивного арбитражного суда, который ранее отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить от своих турниров российские команды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе союза.

"Наши адвокаты получили полное решение CAS 9 января", - сообщил собеседник агентства.

Согласно регламенту, РФС может его обжаловать его в вышестоящей инстанции (Верховный суд Швейцарии) в течение 30 дней со дня получения текста полного решения суда.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям исключить из своих турниров россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, поддержали рекомендацию МОК.

В марте 2022 года РФС оспорил решение в CAS, но в июле апелляция была. Полный текст решения был опубликован на официальном сайте CAS 10 января.