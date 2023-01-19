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Рублев и Александрова вышли в третий круг Australian Open

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россияне Андрей Рублев и Екатерина Александрова завоевали путевки в третий раунд теннисного турнира Большого шлема Australian Open.

Первая ракетка России Рублев во втором круге одолел соперника из Финляндии Эмила Руусувуори – 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает шестое место, Руусувуори – 46-е.

В следующем круге россиянин сыграет с 30-й ракеткой мира британцем Дэниелом Эвансом.

В свою очередь, 18-я ракетка мира Александрова нанесла поражение представительнице США Тейлор Таунсенд (135) – 1:6, 6:2, 6:3. В третьем круге российская теннисистка сыграет с Магдой Линетт (45) из Польши.

теннис Australian Open
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