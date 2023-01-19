Поиск

Кудерметова проиграла 113-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова выбыла из турнира Большого шлема Australian Open-2023 в женском одиночном разряде, уступив американке Кэти Волынец.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу представительницы США. Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает девятое место, Волынец – 113-е.

Australian Open традиционно открывает серию турниров Большого шлема в календарном году.

теннис Australian Open
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ISU вновь отказался от проведения в России Гран-при по фигурному катанию

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Первая ракетка России проиграла в стартовом круге Australian Open

Надаль выбыл из Australian Open

Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ

Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ

ЦСКА обыграл СКА в КХЛ

Джокович вышел во второй круг Australian Open

Джокович вышел во второй круг Australian Open

Рублев победил Тима в первом круге Australian Open

Пять представителей России выбыли из Australian Open в первый день турнира

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });