Кудерметова проиграла 113-й ракетке мира во втором круге Australian Open
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова выбыла из турнира Большого шлема Australian Open-2023 в женском одиночном разряде, уступив американке Кэти Волынец.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу представительницы США. Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает девятое место, Волынец – 113-е.
Australian Open традиционно открывает серию турниров Большого шлема в календарном году.