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Первая ракетка России проиграла в стартовом круге Australian Open

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла своей соотечественнице Варваре Грачевой в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу Грачевой. Продолжительность матча составила 55 минут.

Касаткина является первой ракеткой России, а в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает восьмую строчку. Грачева в рейтинге WTA располагается на 97-м месте.

Борьбу за выход в третий круг Australian Open Грачева поведет со 141-й ракеткой мира итальянкой Лукцерией Стефанини.

теннис Australian Open Дарья Касаткина
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