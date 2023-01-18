Первая ракетка России проиграла в стартовом круге Australian Open
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла своей соотечественнице Варваре Грачевой в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу Грачевой. Продолжительность матча составила 55 минут.
Касаткина является первой ракеткой России, а в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает восьмую строчку. Грачева в рейтинге WTA располагается на 97-м месте.
Борьбу за выход в третий круг Australian Open Грачева поведет со 141-й ракеткой мира итальянкой Лукцерией Стефанини.