Американка Билли Джин Кинг выступила за допуск россиян к Уимблдонскому турниру

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Победительница 39 турниров Большого шлема американская теннисистка Билли Джин Кинг считает, что организаторы Уимблдонского турнира должны отменить запрет на участие в соревновании российских и белорусских игроков.

"Я надеюсь, что они это сделают, просто продолжайте так же, как и другие. Жизнь слишком коротка. WTA была создана для этого, поэтому у всех нас будет один голос, чтобы помочь защитить игроков", - приводит слова американки Planetsport.

"Просто пусть они (российские и белорусские теннисисты) играют и получают свои деньги", - отметила Билли Джин Кинг.

В 2022 году организаторы Уимблдонского турнира решили не допустить представителей России и Белоруссии к участию в соревновании из-за ситуации на Украине. В результате Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) сняли с турнира рейтинговые очки.

Экс-первая ракетка Билли Джин Кинг выиграла 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде, 16 – в парном, 11 – в миксте.