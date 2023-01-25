Матыцин заявил о недопустимости особых условий допуска спортсменов к мировым соревнованиям

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В спорте нет места политическим спекуляциям, заявил министр спорта Олег Матыцин, комментируя заявление МОК о возможности выступления российских и белорусских спортсменов в международных турнирах на особых условиях.

"МОК в своем решении говорит о возможности допуска спортсменов, стараясь показать гибкость своей позиции. Вместе с тем считаем недопустимым определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости", - приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

"Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт", - подчеркнул глава ведомства.

Ранее в среду МОК выступил с заявлением, согласно которому российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают проведение специальной военной операции РФ на Украине

Матыцин отметил, что "главенствующим принципом всегда должна быть солидарность".

"Спорт всегда был и будет оставаться механизмом конструктивного диалога и основой для укрепления отношений между странами и народами", - заявил он.

"Внешнее давление дало нам еще одну возможность оценить собственные ресурсы и сделать все возможное для укрепления национальной системы спорта. Мы самодостаточная страна с великими спортивными традициями, показавшая свои возможности в проведении крупных международных спортивных событий, которые были положительно отмечены в том числе и МОК", - заявил министр.

"За последние десятилетия мы подтвердили, что без России невозможно развитие международного спортивного движения. В спорте для нас нет дружественных и недружественных стран, мы придерживаемся истинных спортивных ценностей и настаиваем на недопустимости политического вмешательства в спорт", - отметил он.