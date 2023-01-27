Джокович в десятый раз вышел в финал Australian Open

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя США Томми Пола в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи - 7:5, 6:1, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 21 минуту.

Джокович занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Пол идет на 35-м месте.

В финале серб сыграет со Стефаносом Циципасом (Греция, 4), который в своем полуфинальном матче обыграл россиянина Карена Хачанова (20).

Джокович сыграет в решающем матче Australian Open в десятый раз. В предыдущих девяти финалах он не потерпел ни одного поражения, являясь рекордсменом по количеству побед на турнире. Всего на счету 35-летнего серба 21 победа на турнирах серии Большого шлема.

Циципас впервые вышел в финал Australian Open.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.