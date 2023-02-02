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С футболиста МЮ Гринвуда сняли обвинения в попытке изнасилования

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Королевская прокурорская служба Англии закрыла дело против футболиста "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда, сообщает Sky Sports.

СпортМейсону Гринвуду из "Манчестер Юнайтед" предъявлено обвинение в попытке изнасилованияМейсону Гринвуду из "Манчестер Юнайтед" предъявлено обвинение в попытке изнасилованияЧитать подробнее

С нападающего сняты обвинения после отзыва показаний ключевых свидетелей и появления новых материалов.

Расследование дела началось в январе 2022 года, когда бывшая девушка форварда Харриет Робсон обвинила его в том, что он избивал и насиловал ее.

В полиции Большого Манчестера заявили, что о данном факте стало известно благодаря "изображениям и видео в социальных сетях", опубликованных экс-подругой футболиста. 21-летний Гринвуд был арестован.

В свою очередь, МЮ отстранил игрока от тренировок и матчей до выяснения обстоятельств, подчеркнув, что "не потворствуют насилию любого рода".

Заседание суда по делу было запланировано на 27 ноября этого года.

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