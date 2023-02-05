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Победа над Корралесом порадовала Батыргазиева сильнее, чем триумф на ОИ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев заявил, что победа над экс-чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) панамцем Изреелем Кораллесом в Серпухове принесла ему больше чем триумф на Играх-2020 в Токио.

"Как я и обещал - вы увидите лучшую версию Альберта. Я надеюсь, мне удалось удивить вас красивым и зрелищным боксом. Соперник был очень опытным, я чувствовал эту тяжесть. Я не опускал руки, с каждым раундом старался прибавлять, получилось, как получилось", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

СпортЧемпион ОИ Батыргазиев победил экс-чемпиона WBA КорралесаЧитать подробнее

"Признаюсь, я так не радовался даже на Олимпийских играх. Оппозиция была серьезной. Мне противостоял экс‑чемпион мира. Этой победе я рад намного больше, чем триумфу на Олимпийских играх", - сказал 24-летний россиянин.

Дальше больше, как говорится. Будем стараться совершенствоваться. Мы будем прогрессировать и улучшать оппозицию. Мне обещали, что еще пару боев, и я буду боксировать за звание чемпиона мира. Моя весовая категория очень именитая. Дайте мне любого топового соперника и время на подготовку, и я с ним разберусь", - подчеркнул он.

Поединок прошел в статусе главного боя боксерского вечера в Серпухове. Батыргазиев победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде. Таким образом, на его счету восемь побед (шесть – нокаутом) на профессиональном ринге.

В со-главном событии шоу в Серпухове свою третью победу на профессиональном ринге одержал чемпион мира-2021 российский тяжеловес Марк Петровский. Он единогласным решением судей победил Абрахама Табула из Ганы.

бокс Альберт Батыргазиев
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