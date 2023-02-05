Чемпион ОИ Батыргазиев победил экс-чемпиона WBA Корралеса

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев одержал победу над панамцем Изреелем Кораллесом в поединке на вечере профессионального бокса в Серпухове.

Бой представителей легкой весовой категории завершился в девятом раунде техническим нокаутом.

В результате 24-летний Батыргазиев выиграл восьмой (и шестой – нокаутом) поединок на профессиональном ринге, не потерпев ни одного поражения. Что касается 31-летнего экс-чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Корралеса, он потерпел пятое поражение при 26 победах (10 – нокаутом).

Батыргазиев выиграл золото Олимпиады-2020 в Токио, также он является четырехкратным чемпионом России.