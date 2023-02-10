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"Спартак" выиграл Зимний кубок РПЛ в ОАЭ

"Спартак" выиграл Зимний кубок РПЛ в ОАЭ
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" обыграли соперников из "Сочи" в матче третьего тура Зимнего кубка Российской премьер-лиги, который проходит в ОАЭ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Победу "Спартаку" принесли голы Михаила Игнатова (28-я минута) и Бальде Кейта (40).

"Спартак" набрал на турнире 8 очков и досрочно оформил итоговое первое место. Второе место в таблице занимает "Краснодар" (3 очка). "Сочи" идет третьим, команда набрала также 3 очка, но уступает "Краснодару" по результату личной встречи. Замыкает таблицу "Ростов" (1 очко).

По регламенту за победу в основное время команда получает 3 очка, за поражение - 0. В случае ничьи назначается серия пенальти, за победу в которой команда заработает 2 очка, за поражение - 1.

Зимний Кубок РПЛ завершится 11 февраля матчем "Краснодар" - "Ростов".

футбол ОАЭ Спартак
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