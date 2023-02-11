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"Автомобилист" обыграл минское "Динамо" и вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил минское "Динамо".

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге в субботу, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 0:2, 4:0) в пользу хозяев льда, которые благодаря победе обеспечили себе участие в плей-офф.

В Восточной конференции "Автомобилист" поднялся на третье место, набрав 77 очков. Для того чтобы закрепиться в восьмерке, уральцам достаточно было не проиграть в основное время.

"Автомобилист" стал третьей командой "Востока", которая будет бороться за Кубок Гагарина. Ранее в плей-офф пробились "Сибирь" и "Ак Барс".

хоккей КХЛ Автомобилист Динамо
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