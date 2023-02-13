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Даниил Медведев поднялся на 11-е место рейтинга ATP

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев на одну строчку улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Согласно обновленной версии, опубликованной на сайте ATP, экс-первая ракетка мира занимает сейчас 11-ю строчку.

Медведев выбыл из топ-10 рейтинга после Australian Open-2023, откуда он вылетел после третьего круга.

Серб Новак Джокович, после выигрыша Открытого чемпионата Австралии вернувшийся на вершину рейтинга, продолжает в нем лидировать. Лучший из россиян, Андрей Рублев, сохранил за собой пятую строчку.

теннис Даниил Медведев Новак Джокович Андрей Рублев
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