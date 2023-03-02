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"Спартак" сыграет с "Уралом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Футболисты ЦСКА сыграют с "Крыльями Советов"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU -Действующий обладатель Кубка России по футболу московский "Спартак" встретится с екатеринбургским "Уралом" в 1/2 финала Пути РПЛ розыгрыша турнира-2022/23, согласно итогам жеребьевки в четверг в Москве.

Другую полуфинальную пару составили ЦСКА (Москва) и "Крылья Советов" (Самара).

Также определились пары второго этапа 1/4 финала нижней сетки турнира, Пути регионов: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва), "Ахмат" (Грозный) - "Краснодар", "Нижний Новгород" - "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва).

В текущем сезоне Кубок России проходит по обновленному регламенту - команды разделены на Путь РПЛ и Путь регионов. Победители четвертьфиналов Пути РПЛ вышли в полуфинал, проигравшие команды опустились в Путь регионов, где встретятся с победителями первого этапа 1/4 финала региональной подгруппы. При этом в Пути РПЛ команды в плей-офф проводят по два матча, в Пути регионов - по одному.

В финале Кубка России, который состоится в июне, встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов. Действующим обладателем Кубка является московский "Спартак".

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