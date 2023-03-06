Футболист сборной Камеруна столкнулся с проблемами в "Ганновере" из-за гражданства РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Камеруна с российским гражданством Гаэль Ондуа заявил, что немецкий "Ганновер", цвета которого он защищает, больше не рассчитывает на его услуги.

"Если коротко – в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне", - написал 27-летний футболист в колонке на сайте Sports.ru.

"Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену", - посетовал он.

Ондуа имеет гражданство РФ вместе с камерунским. Детство он провел в России в связи с дипломатической деятельностью отца, играл за московские молодежные команды "Локомотив" и ЦСКА.

Матчи чемпионата мира-2022 в Катаре он провел в бутсах, на которых помимо камерунского флага изображен флаг РФ. При этом ФИФА не стала наказывать футболиста, несмотря на санкции в отношении российского футбола.

"Ганновер" представляет Бундеслигу-2, второй по значимости дивизион в немецком футболе.