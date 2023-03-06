Экс-президент "Торпедо" назвал фатальным решение клуба отказаться от Дзюбы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент московского "Торпедо" Илья Геркус считает, что в клубе допустили ошибку, решив не подписывать контракт с находившимся в поиске команды футболистом Артемом Дзюбой.

"В нашей ситуации Дзюба был оптимальным решением. Уже не такой быстрый, но качественный, настырный, толковый в подыгрыше. Я в Дзюбу верил. Остальные (в клубе - не знаю, но если в принципе доверять мнению президента клуба, должны были верить и они. А если не доверять… В общем, я свою точку зрения озвучил: "Дзюба — наш выход". Ответом были тяжелые раздумья и слова: "Дзюба — не наш выход". Это произошло еще в начале января", - приводит слова Геркуса "Матч ТВ".

"Для меня отказ от Дзюбы стал тяжелой историей, причем повторной. Впервые такое было в "Локомотиве" (которым ранее руководил Геркус – ИФ), где совет директоров по каким-то мутным причинам заблокировал его трансфер. Теперь это случилось в "Торпедо". Фатальное решение, мы обречены вспоминать его еще очень долго", - считает экс-президент "Торпедо".

По словам Геркуса, отказ подписывать контракт с Дзюбой, в руководстве "Торпедо" объяснили несколькими причинами.

"Первая причина - возможный негатив болельщиков, хотя у меня была уверенность в обратном. У Дзюбы миллион сто тысяч подписчиков в известной сети, больше, чем у любого клуба РПЛ. К нему за автографом по двести человек выстраивается. Дзюба в "Торпедо" - это кассовые сборы и всеобщее внимание. Второй повод — опасения за физическую форму Дзюбы. Это даже обсуждать было смешно, я промолчал", - сказал он.

Третья причина, по словам Геркуса, - "атмосфера в раздевалке". "Самый трудноизмеримый показатель. Видимо, без Дзюбы и его голов атмосфера дивно хороша", - заявил экс-руководитель клуба, покинувший "Торпедо" 1 марта.

В итоге 34-летний Дзюба перешел в московский "Локомотив". В первом после возобновления чемпионата РПЛ, против "Ростова" он оформил хет-трик.

"Торпедо" является аутсайдером чемпионата России.