Оформить Карту болельщика с 15 марта можно без посещения МФЦ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Электронную Карту болельщика для посещения футбольных матчей можно будет оформить дистанционно, без посещения МФЦ, уже с 15 марта, сообщили во вторник в Минцифры.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Оформить Карту удаленно можно будет двумя способами: с помощью загранпаспорта на 10 лет или с помощью биометрии из Единой биометрической системы.

Для оформления понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах, действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом), смартфон с NFC-модулем и приложение "Госуслуги Карта болельщика", а также приложение "Госуслуги Биометрия" для подтверждения по биометрии, пояснили в министерстве.

С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через Госуслуги с компьютера, для чего потребуются камера и микрофон, добавили в Минцифры.

"Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление Карты в МФЦ. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или в приложении "Госуслуги Карта болельщика". Затем - подтвердить данные в МФЦ",- говорится в сообщении.

По данным Минцифры, Карту болельщика уже оформили 550 тысяч человек.

Приложение "Госуслуги Карта болельщика" доступно в RuStore, Google Play, AppStore, AppGallery. Приложение "Госуслуги Биометрия" можно скачать в RuStore, Google Play App Store и на портале Единой биометрической системы.

Цифровую Карту болельщика для посещения футбольных матчей начали оформлять через личный кабинет на портале Госуслуг с 4 июля прошлого года. Подать заявление на оформление электронной Карты может любой житель России, имеющий учетную запись на портале Госуслуг. На детей до 14 лет карта оформляется одним из родителей. Карта обязательна для всех, кто планирует посетить матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2022/2023 и финального матча Кубка России по футболу.