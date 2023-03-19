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"Авангард" второй раз подряд обыграл "Металлург" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" на своем льду во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение магнитогорскому "Металлургу".

Матч, состоявшийся в Омске в воскресенье, завершился со счетом 4:3 в пользу "Авангарда".

В стартовом матче серии, который прошел 17 марта, "Авангард" победил "Магнитку" в овертайме со счетом 2:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу омичей. Следующий матч команды, которые представляют Восточную конференцию КХЛ, проведут в Магнитогорске 21 марта.

Авангард Металлург КХЛ хоккей
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