"Авангард" второй раз подряд обыграл "Металлург" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" на своем льду во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение магнитогорскому "Металлургу".

Матч, состоявшийся в Омске в воскресенье, завершился со счетом 4:3 в пользу "Авангарда".

В стартовом матче серии, который прошел 17 марта, "Авангард" победил "Магнитку" в овертайме со счетом 2:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу омичей. Следующий матч команды, которые представляют Восточную конференцию КХЛ, проведут в Магнитогорске 21 марта.