СКА победил "Торпедо" и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА выиграли четвертый матч подряд у нижегородского "Торпедо" в серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Встреча в среду в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:3 (1:2, 0:0, 4:1) в пользу СКА.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу СКА, который стал обладателем путевки в полуфинальную стадию турнира.

СКА и "Торпедо" представляют Западную конференцию. В серии 1/2 финала петербургский клуб сыграет с победителем пары ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Ярославль), где в настоящий момент лидируют армейцы (2-1).