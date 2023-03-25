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Татьяна Кириенко заявила, что переполнена эмоциями после победы россиянки на ЧМ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко назвала достойным выступление сборной страны на чемпионате мира среди женщин в Индии.

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"От всей души поздравляю Анастасию Демурчян с золотой медалью. Она наша гордость! Меня переполняют эмоции, я безумно рада слышать гимн Российской Федерации на таком крупном соревновании, как чемпионат мира", - сказала Кириенко, слова которой предоставила "Интерфаксу" пресс-служба Федерации бокса России.

"Также я призываю не расстраиваться Наталию Сычугову! Поздравляю ее с серебряной медалью чемпионата мира, это высокий результат", - заявила генсек организации.

"Прям по горячим следам не хотелось бы подводить итоги всего турнира, потому что мы досконально проанализируем все выступления на тренерском совете. Плюс не забывайте, что в течение года у нас не было международного опыта, а это не могло не сказаться. Хотя признаюсь, мы рассчитывали на большее количество медалей, в том числе и золотых", - отметила Кириенко.

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"Анастасия Демурчян (до 70 кг) завоевала золотую медаль, Наталия Сычугова (до 63 кг) стала серьезным призером, а Диана Пятак (+81 кг) – бронзовым.

Сборная России выступила на турнире под флагом РФ после допуска ее к международным соревнованиям со стороны Международной ассоциации бокса.

бокс Татьяна Кириенко
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