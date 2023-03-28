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МОК выступил против участия россиян и белорусов в командных видах спорта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом и только в индивидуальных турнирах. Участие спортсменов из этих стран в командных видах спорта не рассматривается, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Сегодня исполнительный комитет МОК выпускает международным федерациям и организаторам международных спортивных соревнований следующие рекомендации: во-первых, атлеты с российскими или белорусскими паспортами должны выступать только в качестве индивидуальных спортсменов. Во-вторых, команды спортсменов с российскими или белорусскими паспортами не могут рассматриваться", - заявил Бах во время пресс-конференции.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

В январе 2023 года МОК допустил участие россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, в частности, при условии осуждения спецоперации.

Томас Бах МОК Россия Белоруссия
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