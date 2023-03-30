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Международная федерация настольного тенниса допустила россиян до турниров

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Международной федерации настольного тенниса принял решение допустить до соревнований россиян и белорусов в соответствии с последними рекомендациями МОК, говорится в заявлении ITTF.

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"Исполнительный совет ITTF поддерживает недавнее заявление Международного олимпийского комитета относительно статуса игроков с российским или белорусским паспортом на международных соревнованиях. Исполком поддерживает допуск игроков с российским или белорусским паспортом до международных соревнований по настольному теннису, организованным ITTF и World Table Tennis, на строгих условиях нейтралитета", - приводится текст заявления на сайте ITTF.

"ITTF принял к сведению рекомендованные условия участия, озвученные Исполкомом МОК. ITTF рассмотрит их и проведет консультации для выработки четких условий участия игроков и вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортами", - отмечается там же.

Сообщается, что россияне и белорусы смогут начать выступать на международных турнирах уже с мая. В тоже время, они не выступят на чемпионате мира 2023 года, так как квалификация на турнир уже завершилась.

Санкции против правительств России и Белоруссии остаются в силе.

МОК ITTF
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