Бах предрек крах системы спорта при вмешательстве властей стран в движение ОИ

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Решения о том, допускать ли спортсменов из РФ и Белоруссии к участию на Олимпиадах, а также - на каких условиях, должны принимать участники олимпийского движения, а не власти стран, заявил в четверг глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Вызывает сожаление, что правительства некоторых стран не хотят уважать решение, принятое большинством в нашем Олимпийском движении, не хотят уважать принцип автономии спорта", - сказал он на пресс-конференции в Лозанне.

"Нельзя допускать, чтобы решение о том, каких спортсменов можно допускать до тех или иных олимпийских соревнований, принималось властями стран. Это было бы концом системы мирового спорта в том виде, в котором она существует сейчас", - предупредил он.

Ранее США, а также власти ряда стран Европы раскритиковали рекомендацию МОК о допустимости участия спортсменов из РФ и Белоруссии в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Решения о том, смогут ли эти спортсмены участвовать в ближайших двух Олимпиадах, пока не принято.

Согласно критериям для россиян и белорусов, к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Также запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам и силовым структурам - к примеру, ЦСКА и "Динамо". Запрет на участие в турнирах сохраняется для российских и белорусских представителей командных видов спорта.