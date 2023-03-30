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РФС ищет соперников для сборной России в Южной Америке и Африке

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз готов рассмотреть теоретическую возможность участия сборной России в Кубке Америки, но пока этот вариант маловероятен, заявил президент РФС Александр Дюков.

"В настоящий момент мы не обсуждали участие в Кубке Америки, в этих условиях вероятность участия в этом турнире невысокое. Теоретически это возможно, а практически вряд ли в ближайшее время нам удастся договориться", - сказал Дюков на пресс-конференции в четверг.

"Мы рассматриваем в качестве соперников в товарищеских матчах не только азиатские команды, но и южноамериканские, африканские тоже", - добавил он.

"Сборная интересна зрителям, болельщикам, у нее довольно высокие рейтинг ТВ-просмотров, поэтому сборная должна играть", - подчеркнул глава РФС.

После того, как ФИФА и УЕФА вынесла санкции в отношении российского футбола, сборная России провела серию товарищеских матчей с национальными командами из Азии: осенью 2022 года против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), летом 2023г. - против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Александр Дюков РФС
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