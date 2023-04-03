"Авангард" обыграл "Ак Барс" и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" нанес поражение казанскому "Ак Барсу" во втором матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.
Результат встречи в столице Татарстана – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) в пользу "Авангарда".
В составе омского клуба голы провели Виктор Сведберг (17 минута), Рид Буше (29), Алекс Бродхерст (39), Дмитрий Юдин (60); в составе "Ак Барса" отличился Артем Лукоянов (47).
Счет в серии до четырех побед – 1-1. Следующие два матча – 5 и 7 апреля – пройдут на льду "Авангарда".
Победитель серии определит лучшую команду Восточной конференции и финалиста Кубка Гагарина.