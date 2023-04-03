Поиск

"Авангард" обыграл "Ак Барс" и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" нанес поражение казанскому "Ак Барсу" во втором матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

СпортПолуфиналы Кубка Гагарина. РаскладПолуфиналы Кубка Гагарина. РаскладЧитать подробнее

Результат встречи в столице Татарстана – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) в пользу "Авангарда".

В составе омского клуба голы провели Виктор Сведберг (17 минута), Рид Буше (29), Алекс Бродхерст (39), Дмитрий Юдин (60); в составе "Ак Барса" отличился Артем Лукоянов (47).

Счет в серии до четырех побед – 1-1. Следующие два матча – 5 и 7 апреля – пройдут на льду "Авангарда".

Победитель серии определит лучшую команду Восточной конференции и финалиста Кубка Гагарина.

Авангард Ак Барс Континентальная хоккейная лига
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский вратарь Василевский признан лучшим игроком недели в НХЛ

Футболист "Урала" получил 2,5 года тюрьмы в Нидерландах за смертельное ДТП

Футболист "Урала" получил 2,5 года тюрьмы в Нидерландах за смертельное ДТП

Российских тхэквондистов допустили до международных соревнований

Российских тхэквондистов допустили до международных соревнований

Джокович вновь возглавил мировой рейтинг, Медведев поднялся на четвертое место

Джокович вновь возглавил мировой рейтинг, Медведев поднялся на четвертое место

ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинальной серии КХЛ

Даниил Медведев выиграл турнир Masters в Майами

Даниил Медведев выиграл турнир Masters в Майами

Баскетболисты ЦСКА второй раз подряд обыграли "Автодор" в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА второй раз подряд обыграли "Автодор" в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Джошуа победил Франклина в поединке в Лондоне

Джошуа победил Франклина в поединке в Лондоне

"Зенит" обыграл "Урал" в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Урал" в матче РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });