ВФЛА попросила World Athletics объяснить возможность выступления иностранцев в РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) в ближайшие дни даст разъяснение Всероссийской федерации легкой атлетики по возможности приглашать иностранных спортсменов на российские соревнования, заявил президент ВФЛА Петр Иванов.

"До конца недели примем решение о допуске иностранных спортсменов на наши турниры. Четкой позиции нет, мы хотим получить ее официально у World Athletics", - сказал Иванов на заседании Комитета по физкультуре и спорта ГД РФ в среду.

23 марта сообщалось, что совет World Athletics принял решение восстановить членство ВФЛА. Но участвовать в международных соревнованиях российские легкоатлеты пока не смогут даже в нейтральном статусе, так как World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов, рекомендованное МОК спортивным организациям из-за ситуации на Украине.

Также World Athletics постановила, что ВФЛА в своей дальнейшей работе должна соответствовать 35 пунктам, позволяющим мониторить ее деятельность.

World Athletics приостановила членство ВФЛА осенью 2015 года после допингового скандала в российском спорте и с каждым разом отказывалась его восстанавливать. Российские легкоатлеты продолжали выступать на международных соревнованиях, но под нейтральным флагом.