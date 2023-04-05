Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Союза европейских футбольных ассоциаций словенец Александер Чеферин переизбран на новый срок.

Выборы прошли в рамках конгресса УЕФА в Лиссабоне, 55-летний Чеферин выиграл их на безальтернативной основе. Срок его полномочий будет действовать до 2027 года.

Словенский функционер раньше занимался юриспруденцией, а с 2011 года возглавлял Футбольный союз Словении. В 2016 году Чеферин был избран в качестве президента УЕФА, сменив на этом посту отстраненного из-за причастности к коррупции француза Мишеля Платини. Через три года словенец был переизбран на новый срок.