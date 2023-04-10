Бердыев покинул пост главного тренера "Сочи"

Тренер Курбан Бердыев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Курбан Бердыев покинул команду, сообщает пресс-служба ФК.

Исполнять обязанности наставника команды будет Дмитрий Хохлов.

"Футбольный клуб "Сочи" желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути", - говорится в сообщении. О причинах отставки не говорится.

70-летний специалист возглавил "Сочи" в декабре 2022 года. В настоящий момент команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. При Бердыеве она выиграла два матча и потерпела три поражение, включая игру с "Крыльями Советов" 9 апреля (1:2).

В России Бердыев дважды приводил к чемпионству казанский "Рубин" (2008 и 2009 годы), а также брал с ним Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2015/2016 Бердыев тренировал "Ростов" и стал с ним вице-чемпионом России. С "Кайратом" в 2021 году он завоевал бронзу чемпионата Казахстана и Кубок Казахстана.