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Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике вернулась из Еревана в Баку

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Азербайджанская делегация по тяжелой атлетике в субботу вечером вернулась в Баку после инцидента на открытии Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

Делегация вылетела в Тбилиси, оттуда - рейсом в Баку.

Как сообщалось ранее, в субботу на церемонии открытия ЧЕ в Ереване сожгли азербайджанский флаг.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов заявил, что после случившегося сборная Азербайджана снимается с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

В министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении заявили, что республика "с самого начала обеспечила все нормы безопасности, и никаких проблем, связанных с безопасностью тяжелоатлетов, прибывших в Ереван для участия в чемпионате, не возникало и не могло возникнуть".

Там отметили, что произошедший на церемонии открытия инцидент с азербайджанским флагом был "очень быстро разрешен, и не имеет ничего общего с безопасностью спортсменов и обеспечением их нормального участия в соревновании".

Европейская федерация тяжелой атлетики осудила инцидент.

Азербайджан Армения
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