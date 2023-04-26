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Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону
Ян Непомнящий во время матча против Дин Лижэня
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил представителю Китая Дин Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира в Астане.

Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 38-м ходу.

Теперь счет в матче снова стал равным – 6-6. Следующая партия запланирована на 27 апреля, россиянин будет играть белыми фигурами.

Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов 2022 года. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Ян Непомнящий Астана
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