Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Ян Непомнящий во время матча против Дин Лижэня Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил представителю Китая Дин Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира в Астане.

Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 38-м ходу.

Теперь счет в матче снова стал равным – 6-6. Следующая партия запланирована на 27 апреля, россиянин будет играть белыми фигурами.

Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов 2022 года. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.