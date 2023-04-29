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Дубль Облякова помог ЦСКА обыграть "Ахмат" в 25-м туре РПЛ

Дубль Облякова помог ЦСКА обыграть "Ахмат" в 25-м туре РПЛ
Антон Швец ("Ахмат"), Виктор Мендес (ЦСКА) и Артем Тимофеев ("Ахмат")
Фото Елена Афонина/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским "Ахматом" в 25-м туре Мир - Российской премьер-лиги.

Результат матче в Грозном - 3:1. Победу ЦСКА принес дубль Ивана Облякова (3-я и 22-я минуты) и гол Максима Мухина (90+3). "Ахмат" ответил точным ударом Мохамеда Конате (80).

ЦСКА занимает четвертое место в таблице чемпионата, имея в активе 48 очков. "Ахмат" - пятый (40 очков).

В следующем туре ЦСКА сыграет с "Оренбургом", матч пройдет 7 мая. "Ахмат" днем ранее встретится с московским "Торпедо".

футбол РПЛ ЦСКА Ахмат
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