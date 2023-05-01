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Действующий обладатель Кубка Стэнли выбыл из нынешнего розыгрыша плей-офф

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - "Колорадо" проиграл "Сиэтлу" в решающем, седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу "Сиэтла". Вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отразил 25 бросков из 27.

В результате счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Сиэтла", который выходит в следующий раунд. "Колорадо" выбывает из дальнейшей борьбы и завершает сезон.

"Колорадо" - действующий обладатель Кубка Стэнли.

хоккей Национальная хоккейная лига Колорадо Эвеланш Александр Георгиев
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