Действующий обладатель Кубка Стэнли выбыл из нынешнего розыгрыша плей-офф
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - "Колорадо" проиграл "Сиэтлу" в решающем, седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу "Сиэтла". Вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отразил 25 бросков из 27.
В результате счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Сиэтла", который выходит в следующий раунд. "Колорадо" выбывает из дальнейшей борьбы и завершает сезон.
"Колорадо" - действующий обладатель Кубка Стэнли.