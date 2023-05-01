Вадим Евсеев возглавил воронежский ФК "Факел"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вадим Евсеев занял пост главного тренера "Факела", сообщает пресс-служба воронежского футбольного клуба.

"Нашу команду возглавил Вадим Евсеев. Ассистировать новому наставнику "Факела" будут новый помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычёв, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе", - говорится в сообщении.

В должности главного тренера "Факела" 47-летний специалист сменил Дмитрия Пятибратова. Тот уволился 30 апреля, в этот же день Евсеев покинул клуб Первой лиги ярославский "Шинник".

Евсеев - экс-футболист клубов "Спартак", "Локомотив", "Торпедо", "Сатурн" и белорусского "Торпедо-БелАЗ". Будучи игроком, стал шестикратным чемпионом России, обладателем четырёх Кубков России и двух Суперкубков России.

Будучи тренером, Евсеев возглавлял, помимо "Шинника", "Амкар", "СКА-Хабаровск", "Уфу".

Что касается "Факела", в Российской премьер-лиге команда занимает 14-е место, набрав в 25 матчах 21 очко.