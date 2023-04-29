Медведев вышел в третий круг теннисного турнира Masters в Мадриде
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Андреа Вавассори во втором круге турнира серии Masters в Мадриде.
Результат встречи - 6:4, 6:3. Для победы Медведеву потребовался 1 час 22 минуты.
Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Вавассори - 164-ю.
В третьем круге Медведев встретится с россиянином Александром Шевченко (96-я строчка рейтинга), который ранее обыграл чеха Иржи Легечку (37) - 6:1, 6:1.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.
Турнир в Мадриде проходит на грунтовом покрытии, призовой фонд - свыше 7,7 млн евро.