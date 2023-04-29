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Медведев вышел в третий круг теннисного турнира Masters в Мадриде

Медведев вышел в третий круг теннисного турнира Masters в Мадриде
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Андреа Вавассори во втором круге турнира серии Masters в Мадриде.

Результат встречи - 6:4, 6:3. Для победы Медведеву потребовался 1 час 22 минуты.

Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Вавассори - 164-ю.

В третьем круге Медведев встретится с россиянином Александром Шевченко (96-я строчка рейтинга), который ранее обыграл чеха Иржи Легечку (37) - 6:1, 6:1.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

Турнир в Мадриде проходит на грунтовом покрытии, призовой фонд - свыше 7,7 млн евро.

теннис Мадрид Даниил Медведев
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