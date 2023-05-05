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Карацев проиграл в полуфинале турнира Masters в Мадриде

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в финал турнира категории Masters в Мадриде.

Дорогу в решающую стадию турнира ему преградил немец Ян-Леннард Штруфф, победивший россиянина в полуфинале со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов Карацев занимает 121-е место, Штруфф – 65-е.

В финале представитель немецкого тенниса сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Аслан Карацев Мадрид теннис Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф
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