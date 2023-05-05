Карацев проиграл в полуфинале турнира Masters в Мадриде
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в финал турнира категории Masters в Мадриде.
Дорогу в решающую стадию турнира ему преградил немец Ян-Леннард Штруфф, победивший россиянина в полуфинале со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
В рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов Карацев занимает 121-е место, Штруфф – 65-е.
В финале представитель немецкого тенниса сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.