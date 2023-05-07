Россиянин Курбанов победил Соро и стал претендентом на титул WBA

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Магомед Курбанов победил француза Мишеля Соро в главном поединке турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Победа россиянину присуждена раздельным решением судей (115:113, 116:112, 113:115).

Таким образом, Курбанов стал обязательным претендентом на чемпионский бой по версии WBA в первом среднем весе.

Для Курбанова эта победа стала 25-й в 25 поединках на профессиональном ринге. В том числе он выиграл 13 боев нокаутом. Соро проиграл четвертый бой при 35 победах (23 – нокаутом) и двух ничьих.

"Бой с Соро был очень тяжёлым. Слава Богу за все - мы справились. Полностью план на бой не получился, но 50% мы полнили. У меня 25 боев по профессионалам, и я честно скажу, что это самый сложный поединок для меня. Я не ожидал, что он будет прямо вот так работать. У меня были перед боем некоторые проблемы - меня немножко помучила его команда. Мы с этим потом разберёмся", - сказал Курбанов, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

В со-главном поединке турнира олимпийский чемпион-2016, а ныне боксёр-профессионал первого тяжёлого веса Евгений Тищенко раздельным решением судей (98:92, 96:94, 91:99) одолел экс-чемпиона Европы по версии EBU бельгийца Ива Нгабу. На счету Тищенко теперь 12 побед (7 – нокаутом) при одном поражении. Нгабу проиграл второй бой при 21-й победе (2 – нокаутом).