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Белорусский "Шахтер" лишили чемпионства страны по футболу из-за "договорняка"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Три белорусских футбольных клуба обвинены в договорных матчах, ФК "Шахтер" лишен чемпионства Белоруссии за 2022 г., сообщила в четверг пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).

"Комитетом контрольно-дисциплинарным и по этическим вопросам АБФФ были рассмотрены сведения, поступившие из Следственного комитета Республики Беларусь, о том, что в ходе чемпионата Республики Беларусь по футболу 2022 года среди команд высшей лиги руководством ФК "Шахтер" были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по итогам "было возбуждено дисциплинарное производство, в рамках которого было опрошено более 20 лиц, причастных к вышеуказанным событиям".

В результате, "Шахтер" лишился не только турнирных очков в чемпионатах Белоруссии 2022-24 гг., но и статуса чемпиона страны-2022. Также лишились турнирных баллов клубы "РЦОР БГУ" и "Белшина", а 30 игроков этих трех клубов дисквалифицированы на разные сроки.

Таким образом, новым чемпионом Белоруссии по футболу 2022 г. стал борисовский "БАТЭ".

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