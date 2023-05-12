Два российских боксера вышли в финал ЧМ, четверо завоевали бронзу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россияне Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов завоевали путевки в финал проходящего в Ташкенте чемпионата мира по боксу.

В полуфинале соревнования в весовой категории до 86 кг Атаев единогласным решением судей победил мексиканца Рохелио Ромеро. Соперником Атаева по финалу будет выступающий за Азербайджан кубинец Лорен Альфонсо.

В категории до 92 кг Гаджимагомедов выиграл полуфинальный бой у Лазизбека Муллажонова из Узбекистана. Победа россиянину присуждена единогласным решением судей.

Четыре российских боксера проиграли полуфинальные поединки и, согласно регламенту, не предусматривающему поединки за третье место, стали бронзовыми призерами ЧМ. Эдмонд Худоян (до 48 кг) единогласным решением судей уступил казахстанцу Санжару Ташкенбаеву. Дмитрий Двали (до 54 кг) проиграл раздельным решением судей Ойбеку Жураеву (Узбекистан). Всеволод Шумков (до 60 кг) потерпел поражение (раздельным решением судей) от двукратного чемпиона мира француза Софьян Умиа. Имам Хатаев (до 80 кг) раздельным решением судей уступил казахстанцу Нурбеку Оралбаю.

Соревнования проходят в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит 5,2 млн долларов. Победители получат по 200 тысяч долларов, серебряные призеры - по 100 тыс., бронзовые - по 50 тыс.

Согласно решению IBA, российские боксеры выступают на чемпионате мира с национальной атрибутикой.