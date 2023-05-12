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Касаткина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина победила итальянку Лизу Пигато в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.

Результат встречи – 6:1, 6:2 в пользу российской теннисистки.

Касаткина в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает девятое место, Пигато – 483-е.

Следующей соперницей Касаткиной будет 89-я ракетка мира Джулия Грабер (Австрия).

Из россиянок в третий круг пробились в пятницу также Людмила Самсонова (№16 мирового рейтинга), Анна Калинская (57). Проиграли в этот день Анастасия Павлюченкова (506), Екатерина Александрова (22).

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии, призовой фонд - свыше 3,5 млн евро.

Дарья Касаткина теннис
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