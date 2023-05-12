Касаткина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина победила итальянку Лизу Пигато в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.
Результат встречи – 6:1, 6:2 в пользу российской теннисистки.
Касаткина в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает девятое место, Пигато – 483-е.
Следующей соперницей Касаткиной будет 89-я ракетка мира Джулия Грабер (Австрия).
Из россиянок в третий круг пробились в пятницу также Людмила Самсонова (№16 мирового рейтинга), Анна Калинская (57). Проиграли в этот день Анастасия Павлюченкова (506), Екатерина Александрова (22).
Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии, призовой фонд - свыше 3,5 млн евро.