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Шесть штангистов из РФ, включая чемпионов мира и призеров ОИ, отстранены за допинг

Шесть штангистов из РФ, включая чемпионов мира и призеров ОИ, отстранены за допинг
Апти Аухадов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские тяжелоатлеты Дмитрий Клоков, Апти Аухадов, Светлана Царукаева, Наталья Заболотная, Ольга Зубова, Алексей Косов получили различные сроки дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

Вердикт вынесло Международное агентство допинг-тестирования (ITA) по результатам исследования базы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и антидопинговых нарушений в период 2012-2013 годов.

Чемпион мира и Европы, серебряный призер ОИ Дмитрий Клоков дисквалифицирован на 4 года, до 11 мая 2027г, чемпион мира и Европы Апди Аухадов – на 1,6 года, до 6 августа 2023г, чемпионка мира Светлана Царукаева и серебряный призер ОИ и ЧМ, неоднократная чемпионка Европы Наталья Заболотная отстранены на 2 года, до 6 февраля 2024г каждая. Чемпионка Европы Ольга Зубова дисквалифицирована на 2 года, до 26 ноября 2025г. Чемпион России Алексей Косов дисквалифицирован до 7 марта 2022г, его наказание вошло в период отстранения.

допинг тяжелая атлетика
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