Шубенков признался, что задумывался о смене гражданства

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что в свое время задумывался о смене спортивного гражданства.

"Были такие мысли в тот момент, когда отстранение российских легкоатлетов затянулось и длилось уже несколько лет. Но я просто задумывался - дальше мыслей дело не пошло и не могло пойти", - приводит слова Шубенкова "Матч ТВ".

"В моем случае меня все устраивает в России. Это не такая простая история, что на бумаге ты перешел и все в жизни у тебя осталось по-прежнему. В моем случае так не работало бы, я не дергаюсь никуда", - сказал спортсмен.

31-летний Шубенков подчеркнул, что не менять спортивное гражданство не собирается. "Даже в нынешних условиях вокруг российского спорта и легкой атлетики", - отметил россиянин.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила "Интерфаксу", что не задумывается о смене гражданства. В свою очередь, первая ракетка России теннисистка Дарья Касаткина допустила, что примет вариант с получением паспорта другой страны на фоне запрета отечественным спортсменам на участие в международных турнирах.