США и Германия вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сборные США и Германии по хоккею завоевали путевки в 1/2 финала чемпионата мира-2023.

Американские хоккеисты в четвертьфинале со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) победили Чехию. Команда Германии нанесла поражение Швейцарии – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

В полуфинале сборные США и Германии сыграют друг с другом. Другую полуфинальную пару составят победители четвертьфиналов Канада – Финляндия и Швеция – Латвия.

Сборные России и Белоруссии из-за санкций Международной федерации хоккея участие на ЧМ не принимают. По этой же причине турнир, который изначально должен был пройти в Петербурге, перенесен в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия).