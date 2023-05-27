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Сборная Канады стала первым финалистом ЧМ по хоккею

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады победили Латвию в полуфинале чемпионата мира-2023.

Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу канадцев.

В финале сборная Канады сыграет с победителем пары США – Германия.

Сборные России и Белоруссии из-за санкций Международной федерации хоккея участие на ЧМ не принимают. По этой же причине турнир, который изначально должен был пройти в Петербурге, перенесен в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия).

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