Сборная Канады стала первым финалистом ЧМ по хоккею
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады победили Латвию в полуфинале чемпионата мира-2023.
Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу канадцев.
В финале сборная Канады сыграет с победителем пары США – Германия.
Сборные России и Белоруссии из-за санкций Международной федерации хоккея участие на ЧМ не принимают. По этой же причине турнир, который изначально должен был пройти в Петербурге, перенесен в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия).